Маршрут движения автобусов большой вместимости в Пензу

Пресс-служба правительства Пензенской области

О намерении привлечь федеральные средства на приобретение по лизингу автобусов большой вместимости для работы на транспортных маршрутах пензенской агломерации говорилось уже не раз. Именно реализация этого плана позволит системно решить проблемы пассажирских перевозок и в плане качества обслуживания и с точки зрения разумности регулирования тарифов.

На очередной тридцать седьмой сессии Законодательного Собрания губернатор Пензенской области прокомментировал проблему:

Есть большое желание так же, как в других регионах, которые пошли по этому пути, создав соответствующие структуры, поучаствовать в федеральной программе, в рамках которой может быть осуществлена поставка автобусов большой вместимости на территорию пензенского региона, - уточнил Иван Белозерцев.

«Для того, чтобы претендовать на получение автобусов со скидкой по федеральной программе, нужно создать регионального оператора и учредить организацию, которая будет выполнять эти функции и идти по этому пути в надежде на то, что автобусы будут получены, если не в 2021-м, то в 2022 году. Мы активно работаем в данном направлении», - подчеркнул глава области.

На сессии депутаты затронули и тему перераспределения полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Пензенской области.