В Пензе 15-летняя школьница поверила мошенникам

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

А началось все с сообщения, полученного девочкой с аккаунта ее матери в соцсети «ВКонтакте». Взломавший аккаунт попросил несовершеннолетнюю предоставить реквизиты банковских карт на имя бабушки, якобы под предлогом покупки подарка. Девочка поверила сообщению и предоставила информацию, после чего со счета банковской карты бабушки были списаны 10 тысяч рублей, а со счета ее кредитной карты -14 977 рублей.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает: если в соцсетях или по телефону вы получили сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги, предоставить информацию по банковской карте, будьте начеку - так действуют мошенники. Собираясь откликнуться на полученную просьбу, обязательно убедитесь, что именно ваш знакомый/родственник направил данное сообщение.