В Пензе мужчина пригрозил убить сожительницу, но не отдать ее другому

Арестованный в отделении полиции (архив "КП") Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экзотический способ признания в любви выбрал 46-летний пензенец - он пригрозил убить сожительницу, но не отдать ее другому. Глубину своих чувств решил подтвердить, схватив кухонный нож. И 51-летняя хозяйка дома поверила. Опасаясь за свою жизнь и жизнь несовершеннолетней дочери, она оттолкнула ревнивца и, выбежав на улицу, смогла вызвать сотрудников полиции.

Продолжение у истории, случившейся 22 ноября 2020 года в СНТ «Камыши», было вполне себе мирным. Прокурор Железнодорожного района Пензы утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее не судимого мужчины, о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.