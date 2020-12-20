Дама продавала пальто

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Жительница Пензы 1998 года рождения на сайте «Авито» разместила объявление о продаже женского пальто стоимостью 3 500 рублей. В переписке с потенциальным покупателем в «Whatsapp» договорилась о продаже товара. После этого на электронную почту продавца неизвестная прислала ссылку для получения оплаты. Перейдя по ней, девушка указала реквизиты своей банковской карты и коды, поступившие в СМС-сообщении. Затем ей поступило СМС-сообщение о списании с банковской карты денежных средств в сумме более 27 тысяч рублей.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

При использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг используйте для общения с потенциальными продавцами и покупателями только официальные приложения! Такие сервисы, как «Авито» и «Юла», при использовании собственных приложений для общения между участниками сделок блокируют возможность пересылки пользователями любых ссылок, чтобы исключить возможность мошенничества в отношении клиентов, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Поэтому обманщики пользуются для переписки с потенциальными жертвами другими мобильными приложениями. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые присылают вам незнакомые люди!