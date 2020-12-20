В Мордовии заблокированы интернет-сайты

После того, как прокуратура Большеигнатовского района Республики Мордовия направила в суд пять административных исковых заявлений о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, суд заблокировал интернет-сайты, разместившие сведения о продаже поддельных трудовых книжек с фиктивными отметками о трудовом стаже.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение сведений, за которые установлены уголовная или административная ответственность (изготовление, сбыт и использование поддельных документов - ст. 327 УК РФ).