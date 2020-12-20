Житель Мордовии заключен под стражу после совершения действий сексуального характера в отношении падчерицы

54-летний житель Мордовии заключен под стражу по обвинению в совершении иных действий сексуального характера. Следствием установлено, что в 2005 и 2012 годах мужчина совершил в отношении падчерицы преступления, посягающие на половую неприкосновенность. В то время девочке было шесть и 13 лет соответственно.

Этот факт выяснился в ходе расследования уголовного дела по факту истязаний и неисполнения обязанностей по воспитанию детей, возбужденного в отношении мужчины и его супруги. С 1996 по 2020 год жертвами семейной пары стали шесть подростков.

Накануне руководитель СУ СК по РМ Анатолий Ситников встретился с четырьмя проживающими в семье детьми, которые рассказали подробнее о совершенных в отношении них преступлений. Потерпевшим даны необходимые разъяснения.