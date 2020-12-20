Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Мордовии! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы поздравляем тех, кто посвятил свою жизнь делу государственной важности - обеспечению суверенитета нашей Родины и безопасности ее жителей. Это требует особой стойкости, мужества, патриотизма, высоких человеческих качеств.

В истории органов безопасности нашей республики много ярких страниц и конкретных результатов. Вы успешно боретесь с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, противостоите внешнему вмешательству в дела государства. Во многом благодаря вашей грамотной работе Мордовия признана одним из самых безопасных регионов страны.

Этого удалось достичь ценой больших усилий, кропотливому труду, скрытому от посторонних глаз, подчас даже самопожертвованием ради достижения главной цели. Мы свято храним и будем хранить в памяти имена тех сотрудников, которые отдали жизни за спокойствие наших граждан, за мир и благополучие в их домах.

Отдельные слова благодарности ветеранам службы. Именно вы заложили основы и традиции, которые сегодня позволяют решать самые сложные задачи. Ваш пример беззаветного служения Отечеству является ориентиром для нынешнего поколения сотрудников и молодых людей, только выбирающих свой путь в жизни. Огромное вам за это спасибо!

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, успехов в работе, мира и счастья!

Врио Главы Республики Мордовия А.А. Здунов