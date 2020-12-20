Проверки на дорогах Пензенской области

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

Цель проверочных мероприятий - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований.

Водителям сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, с соблюдением правил, нормативов и стандартов, устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств.