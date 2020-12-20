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Проверки на дорогах Пензенской области

В понедельник, 21 декабря 2020 года, на территории региона сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность»
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

Цель проверочных мероприятий - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований.

Водителям сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, с соблюдением правил, нормативов и стандартов, устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств.