В Саранске московский адвокат займет место на скамье подсудимых

Скамья подсудимых Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В сентябре 2020 года адвокат пообещал изменить меру пресечения подзащитному - на не связанную с лишением свободы. Для решения вопроса попросил с родственников подзащитного миллион рублей. Деньги понадобились якобы для передачи сотрудниками следственного органа и суда. Оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия пресекли его противоправные действия.

Заместитель прокурора Республики Мордовия Кирилл Тетерин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката ассоциации «Коллегия адвокатов города Москвы», который обвиняется в покушении на мошенничество, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Материалы уголовного дела направлены в Пролетарский районный суд Саранска.