Стратегические задачи службы

Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы безопасности

Российской Федерации по Пензенской области!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!

В современных условиях ваша работа приобретает особую значимость. Противостоять подрывным акциям иностранных спецслужб, террористическим вызовам и угрозам, провокациям националистов, попыткам разжечь религиозную рознь, отстаивать суверенитет и целостность страны, бескомпромиссно бороться с наркобизнесом и коррупцией - такие стратегические задачи поставил перед работниками Федеральной службы безопасности Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И с их решением вы достойно справляетесь.

Уверен, что и в дальнейшем, сохраняя и приумножая традиции ветеранов, вы будете также решительно пресекать любые нарушения закона, посягательства на права и свободы граждан нашей великой страны.

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев