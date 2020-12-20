15-летняя девушка сняла с карты 25-летнего знакомого 45 тысяч

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В августе 2020 года доверчивый 25-летний парень из Заречного передал 15-летней знакомой девушке из Бессоновского района реквизиты своей банковской карты и пароль из смс-сообщения.

Чем юное создание и воспользовалось - в мобильном приложении банка девушка осуществила переводы на общую сумму 45 тысяч рублей. Похищенные деньги израсходовала на приобретение одежды, косметики и иные личные нужды.

На момент совершения кражи девушка состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел за совершение хищения. В ходе следствия молодому человеку ущерб возмещен в полном объеме.

Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом регионального СУ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Несовершеннолетней назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.