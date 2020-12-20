Гусь - от 350 рублей за килограмм, яблоки - от 60

Пресс-служба администрации Пензы

По ценам, рекомендуемым Министерством сельского хозяйства Пензенской области по состоянию на декабрь месяц текущего года, можно приобрести:

домашних кур - от 170 рублей за кг, мясо утки, гуся - от 350 рублей за кг, свинины - от 250 рублей за кг, говядины - от 270 рублей.

Яблоки вам предложат по цене от 60 рублей, мед - 200 рублей, копчёности в ассортименте - от 270 рублей, лук, морковь, картофель - по 20-25 рублей за килограмм.

Продукцию товаропроизводителей из районов области можно приобрести на улицах Суворова, 120, Кижеватова, 1-3, Терновского, 224, Одесской, 2, на 3-м проезде Лобачевского, на проспекте Строителей, 40 и 21 а, на проспекте Победы, 99.

В предновогодние и новогодние дни ярмарки, расположенные на территории города, будут работать в обычном режиме. В том числе, и 31 декабря 2020 года - торговые ряды будут открыты до 15:00.