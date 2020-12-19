Артем Здунов осмотрел ковылкинский Парк патриотов

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Сегодня врио главы Мордовии Артем Здунов совершил рабочую поездку в Ковылкинский район. В районном центре он осмотрел Парк патриотов. На строительство объекта из местного и республиканского бюджетов было выделено 20 миллионов рублей.

Официально парк пока еще не открыт. Его планируется использовать для проведения мероприятий военно-патриотической направленности. Здесь имеется все необходимое для этого, а также отдыха горожан.

После посещения парка Артем Здунов также посетил недостроенный Ледовый дворец, работы на котором были начаты еще шесть лет назад. Сейчас стройка заморожена. Врио главы РМ поручил оценить объемы оставшихся работ на объекте.