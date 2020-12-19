Одна из школьниц, осквернивших Вечный огонь в Пензе, принесла извинения в эфире Первого канала

История о пензенских школьницах, которые решили погреться у Вечного огня, прозвучала в эфире 18 декабря. После этого в студии, где снималась программа, появилась и сама героиня ролика, а также ее мама. Подросток сразу же принесла извинения за свои действия.

- Я понимаю и раскаиваюсь в том, что произошло. Я понимаю, как я ошибку сделала и очень каюсь. Простите меня, пожалуйста, - сказала девочка.

Мнения присутствующих экспертов разделились: часть из них не поверили в искренность извинений девочки.