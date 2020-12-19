В Пензе начал работу каток на набережной

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня в Пензе начал работу большой каток. Напомним, что раньше его в преддверии Нового года заливали на площади Ленина или рядом с фонтаном, но в этом году было решено перенести площадку на городскую набережную.

- На площадях хорошее покрытие, не хотели его портить, - отметил Андрей Лузгин. – В этом году из-за погоды заливка заняла больше времени, чем обычно. К тому же, покрытие получилось не совсем ровным, и в понедельник специалисты проведут еще одну заливку.

На площадке также начал работу прокат коньков. Взять инвентарь можно будет в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00.