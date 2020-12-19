Иван Белозерцев и Марат Хуснуллин обсудили тему дорожного строительства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев рассказал о планах строительства транспортной развязки на выезде из микрорайона Заря.

- Это поможет улучшить логистику и обеспечить безопасность дорожного движения, - отметил губернатор. – Проектно-сметная документация уже готова.

Помимо этого, глава региона сообщил о необходимости строительства обходной дороги в районе Бессоновки.

Марат Хуснуллин выразил готовность поддержать регион, оказав содействие по выделению средств федерального бюджета на реализацию проектов совершенствования автотранспортной инфраструктуры на условиях софинансирования.