Иван Белозерцев и Марат Хуснуллин обсудили тему дорожного строительства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Иван Белозерцев рассказал о планах строительства транспортной развязки на выезде из микрорайона Заря.
- Это поможет улучшить логистику и обеспечить безопасность дорожного движения, - отметил губернатор. – Проектно-сметная документация уже готова.
Помимо этого, глава региона сообщил о необходимости строительства обходной дороги в районе Бессоновки.
Марат Хуснуллин выразил готовность поддержать регион, оказав содействие по выделению средств федерального бюджета на реализацию проектов совершенствования автотранспортной инфраструктуры на условиях софинансирования.