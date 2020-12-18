Ром, текилу - канистрами

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

1140 литров спиртосодержащей жидкости, а также 123,5 литра под условными названиями «ром», «виски», «коньяк», «текила» обнаружили сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по г. Пензе в десятилитровых канистрах и пластиковых бутылках, объемом 5 литров в одном из гаражных боксов на улице Полярной в Пензе.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Пензы 1966 года рождения, в своем гараже занимался изготовлением и реализацией спиртосодержащей жидкости. Мужчина покупал спирт, разбавлял его водой и затем разливал в бутылки. В гаражах у него были обнаружены пустые бутылки и крышки. Данную продукцию он реализовывал клиентам из числа своих знакомых.

Изъятые образцы направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области для определения в содержимом наличия опасных для жизни и здоровья граждан веществ, а также на соответствие акцизов требованиям ГОСТа.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.