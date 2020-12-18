Новогодние выплаты на детей жителям Пензенской области перечислят автоматически

Выплаты получат все семьи, в которых есть дети до семи лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние выплаты на детей до семи лет жителям Пензенской области будут выданы автоматически до конца месяца. Об этом сообщает региональное правительство. Писать заявление нужно будет лишь в случаях, если ребенок родился после 1 июля или родители не получали ни одну из выплат, представлявшихся пенсионным фондом в течение года. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним вам, что о новогодних выплатах на детей сообщил вчера в ходе своей пресс-конференции Президент Владимир Путин. Все семьи, в которых есть дети до семи лет, получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка.