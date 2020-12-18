Мэр Пензы Андрей Лузгин избран в члены Правления АГП

Пресс-служба администрации Пензы

На отчетно-выборном собрании Ассоциации городов Поволжья 18 Декабря 2020 года прошли выборы всех органов управления. Глава администрации города Пензы Андрей Лузгин избран в члены Правления АГП. Всего в состав вошли 17 человек. В совещании приняли участие главы городов, представители федеральных органов власти, российских союзов и ассоциаций.

Заседание провел председатель ассоциации, мэр города Казани Ильсур Метшин.

СПРАВКА "КП"

Ассоциация учреждена 27 октября 1998 года в Самаре на первом общем собрании руководителей семи крупнейших городов Поволжья - Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар. Это мероприятие дало путевку в жизнь качественно новой структуре взаимодействия муниципальных образований – Ассоциации городов Поволжья (АГП).

На сегодняшний день в состав АГП входят 25 городов.

Ее цель - координация деятельности городов Поволжья для более эффективного осуществления их прав и интересов.