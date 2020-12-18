ВТБ Лизинг одержал победу в двух номинациях Национальной премии "Лизинговая сделка года"

Сделка между ВТБ Лизинг и Почтой России по передаче 1162 автомобилей Lada Largus признана лучшей в автомобильном сегменте по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года». Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер стал лидером медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли по версии «СКАН-Интерфакс», получив признание за личный вклад в освещение событий рынка лизинга в 2020 году.

Лизинговая сделка ВТБ Лизинг с Почтой России стала флагманской для заказчика в условиях пандемии и была реализована в крайне сжатые сроки. 1162 машины были поставлены в течение 120 дней в 121 отделение Почты России, находящиеся в 82 городах на территории всей страны. Под финансирование сделки была выделена отдельная кредитная линия Банка ВТБ с индивидуальными условиями фондирования. Также договор предусматривал получение субсидии по программе льготного лизинга колесной техники Минпромторга России.

«Мы рады сотрудничать с Почтой России и вносить свой вклад в обновление парка предприятия, чтобы удовлетворить растущий спрос на курьерские услуги, а также сократить время доставки отправлений и посылок до получателей. ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения по поставке техники в рамках конкурсных процедур и максимально гибкие условия финансирования проектов наших партнеров. В непростых условиях весны этого года вместе с другими участниками сделки мы смогли в крайне сжатые сроки разработать дизайн этого социально значимого проекта, найти необходимые ресурсы и оперативно осуществить поставку машин в регионы", - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. ВТБ Лизинг работает с Почтой России с 2010 г. и является крупнейшим лизингодателем специализированного подвижного состава предприятия. За прошедшие два года объемы сотрудничества были существенно увеличены, и в настоящий момент количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых «Почтой России» по договорам с ВТБ Лизинг, составляет 272 единицы. В мае текущего года партнеры также договорились о поставках 1162 автомобилей Lada Largus в лизинг на пять лет, а в сентябре была заключена 5-летняя сделка на 116 КамАЗов.

Специальный приз от стратегического информационного партнера премии "СКАН-Интерфакс" в номинации "Лидер медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли" получил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Топ-менеджер компании стабильно занимает первую строчку рейтинга, который система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс выпускает совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru начиная с 2020 года. Отдельно эксперты отметили личный вклад Дмитрия Ивантера в освещение событий рынка лизинга в текущем году. Являясь председателем совета НП "Лизинговый союз", он последовательно защищает интересы отрасли в публичном пространстве, подчеркивая важность лизинга для эффективного развития экономики страны и выступая за честную конкуренцию среди участников рынка.