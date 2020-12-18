Оплатите электроэнергию в декабре и станьте участником акции

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ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о ежегодной предновогодней акции «В Новый год – без долгов!», которая будет действовать до 31 декабря 2020 года.

В рамках мероприятия потребители могут получить в подарок от энергосбытовой компании от 500 до 1000 рублей на свои лицевые счета. Для участия в акции клиентам компании необходимо совершить всего два простых действия:

• оплатить счет за ноябрь 2020 года;

• оплатить текущее потребление декабря по показаниям счетчика электроэнергии, снятым до 25 декабря.

В результате за лицевым счетом 1 января 2021 года не должна числиться задолженность.

По итогам акции в январе 2021 года из числа участников будут выбраны 150 победителей. 50 потребителям, использовавшим для оплаты дистанционные сервисы – официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», Личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей. 100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми другими способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Оплата электроэнергии в декабре и участие в акции «В Новый год – без долгов!» - отличный способ сделать внесение платежей выгодным для себя и получить подарок.

Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».