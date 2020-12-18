Стипендию мэра - талантливой молодежи Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

Стипендии в размере 4 000 рублей получили двадцать лучших студентов высших учебных заведений и колледжей, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, спортсмены, а также активисты молодёжных общественных организаций.

Стипендиатов поощрили за особые успехи в учебно-исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве, за успехи в области культуры и искусства, спорта, в социально-значимой и общественной деятельности.

«Стипендия талантливой молодежи вручается с 2005 года. За это время уже более 370 человек получили денежное поощрение. Сегодня стипендию получаете и вы. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем!», - обратился к молодым людям и.о. первого заместителя главы администрации Сергей Волков.

Кроме того, за высокие достижения и мастерство в профессиональной деятельности, благодарностями за успешную реализацию молодёжной политики были отмечены и педагоги-наставники стипендиатов.