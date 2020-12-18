О чем бы вы спросили у Владимира Путина?

Пресс-служба правительства Пензенской области

Ежегодная пресс-конференции Президента РФ, несомненно, второй день в центре внимания не только россиян. Владимир Путин, в частности, проанализировал, насколько эффективно в пандемию сработала отечественная система здравоохранения, как повлияли экстренно введённые меры поддержки экономического и социального характера. Какие результаты мы получаем в конце коронавирусного года.

«У нас на данный момент времени падение ВВП - 3,6 процента. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в Соединённых Штатах Америки», - отметил Владимир Путин.

Состоявшееся онлайн общение главы государства с представителями СМИ в четверг, 17 декабря 2020 года, прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что на ежегодной пресс-конференции Президента РФ прозвучали самые важные темы уходящего года. Особо Иван Белозерцев выделил своевременность и весомость социальной поддержки семей с детьми, оказанной в текущем году по инициативе главы Российского государства.

По ряду экономических показателей, отметил Иван Белозерцев, Пензенской области удалось сохранить положительную динамику. Растет промышленное и сельскохозяйственное производство. Относительно уровня прошлого года возросли объёмы жилищного строительства, увеличилась заработная плата. На уровне 2019 года удалось сохранить инвестиции. Запущено в работу шесть новых инвестиционных проектов с общим объёмом вложений порядка 2,5 миллиардов рублей.

В сегодняшнем номере газеты «Комсомольская правда» (18 декабря 2020 года) подробно рассказывается о состоявшейся пресс-конференции главы государства. Приводят журналисты и высказывания известных россиян, рядовых граждан - о чем бы они спросили у президента? 13 самых ярких цитат пресс-конференции Путина приводятся и на сайте kp.ru