Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Владимир Вдонин вручил детям новогодние подарки

Депутат Законодательного Собрания области, руководитель ОАО «Маяк» снова поддержал праздничную традицию
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Ежегодно народные избранники дарят детям из семей, проживающих в их округе, новогодние подарки.

- Это время волшебства и исполнения желаний для всех без исключения ребят, - отмечает Владимир Вдонин. - И подарить детворе положительные эмоции, помочь создать атмосферу радости и чуда обязаны взрослые.

Депутат передал в социальные органы 590 подарков. Все они будут вручены детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, уже в ближайшие дни.