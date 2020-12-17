Владимир Вдонин вручил детям новогодние подарки

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Ежегодно народные избранники дарят детям из семей, проживающих в их округе, новогодние подарки.

- Это время волшебства и исполнения желаний для всех без исключения ребят, - отмечает Владимир Вдонин. - И подарить детворе положительные эмоции, помочь создать атмосферу радости и чуда обязаны взрослые.

Депутат передал в социальные органы 590 подарков. Все они будут вручены детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, уже в ближайшие дни.