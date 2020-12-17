Житель Саранска, попавший в ДТП на угнанной машине, предстанет перед судом

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Саранска. Он обвиняется в угоне.

В сентябре этого года мужчина и его 41-летняя сожительница приехали в одно из сел Лямбирского района к родственникам женщины. На следующее утро мужчина решил навестить могилы родственников на кладбище, для чего позаимствовал автомобиль сожительницы. Не остановило мужчину даже отсутствие у него водительских прав. По пути гражданин выпил половину бутылки водки, после чего попал в ДТП – не справился с управлением и врезался в дерево. Он был задержан сотрудниками ДПС.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.