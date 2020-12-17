Дети малообеспеченных семей начали получать сладкие подарки

Пресс-служба администрации Пензы

С 15 декабря в учреждениях социального обслуживания населения Пензы началась выдача подарков детям. Новогодние кульки со сладостями в областном центре вручают детям до 14 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания населения города, а также ребятам из малообеспеченных семей.

Предновогодний сладкий фонд формируется за счет средств бюджета Пензы на 2020 год, выделенной Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области городу квоте, а также за счет привлечения спонсорской помощи.

В период новогодних и рождественских праздников, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, в городе будет организована работа единой диспетчерской службы срочной социальной помощи в круглосуточном режиме. Телефон: 44-00-03.

Кроме того, предусмотрена организация межведомственных рейдов и патронажей по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении, семей, состоящих на профилактическом учете. Будет организовано социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, выявление в ходе рейдов лиц без определенного места жительства.