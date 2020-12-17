Слово берут молодые следователи Пензенской области

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

На заседании Совета молодых следователей была отмечена важность комплексной работы, как руководителей следственных подразделений и их заместителей, так и отдела кадров в профессиональном становлении и развитии молодых следователей.

Следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ Анастасия Тымченко поделилась опытом участия в заседаниях Совета молодых следователей под председательством главы СК РФ в 2020 году. Рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются молодые специалисты в других регионах.

Ее начинающие коллеги поделились опытом первых месяцев и года работы, рассказали о трудностях, с которыми сталкивается молодой специалист, особенно при назначении в отдаленные от его места жительства районы. Речь шла о наставничестве, поддержке и взаимовыручке в коллективе.

По результатам обсуждения руководителем следственного управления даны соответствующие указания руководителям следственных отделов и структурных подразделений, направленные на выработку решения проблемных вопросов.