Рабочая встреча Светланы Чупшевой и Артема Здунова

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Республика Мордовия решила поддержать 18 идей, поданных на форум «Сильные идеи для нового времени». Среди отобранных проектов - создание историко-туристического центра Федора Ушакова в Темниковском районе, развитие деятельности научно-производственных отрядов, создание национального корпуса языков народов Республики Мордовия.

В ходе состоявшейся 16 декабря 2020 года рабочей встречи генерального директора АСИ Светланы Чупшевой и врио главы Республики Мордовия Артёма Здунова были обсуждены также проекты в сфере подготовки кадров, поддержки предпринимательства, участие региона в обмене лучшими практиками на платформе АСИ «Смартека».

Обсудили стороны и участие республики в Национальной социальной инициативе, которую сейчас в пилотном режиме реализует АСИ. В частности, речь шла о подготовке кадров для социальной сферы.