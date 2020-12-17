Прокурор района посетил школы, где учатся девочки из скандального видео

Неправомерные действия двух школьниц 13 и 15-летнего возраста в отношении символа воинской доблести в Пензе вызвали волну возмущения в обществе.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, прокурор Октябрьского района Пензы выехал в образовательные организации, где учатся подростки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми.

В ходе проверочных мероприятий также будет дана оценка полноте исполнения подразделениями по делам несовершеннолетних органов полиции возложенных на них обязанностей.

Результаты прокурорской и доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры области.