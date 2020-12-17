Стартовала Универсиада вузов Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

На торжественной церемонии открытия в «Дизель-Арене» в среду, 16 декабря 2020 года, старт спортивным состязаниям дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Открыли программу соревнований состязания хоккейных команд. «В Пензенской области хоккей вызывает большой интерес у молодежи, - констатировал глава региона. - У нас прекрасная история развития хоккея, великие мастера, которые родились на пензенской земле, занимались в нашей хоккейной школе».

Иван Белозерцев провел награждение победителей окружных вузовских соревнований. Сборная команда Пензенской области выиграла турнир второго Кубка Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. Состязания любительских студенческих хоккейных команд проходили в Казани с 30 ноября по 3 декабря. В них участвовали представители 7 регионов ПФО.

"Я очень горжусь этой победой", - подчеркнул Иван Белозерцев, вручая благодарственные письма спортсменам и их тренеру Дмитрию Ванясову.