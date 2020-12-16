На пожаре в Мордовии погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера в половине одиннадцатого вечера в селе Дюрки произошел пожар. Загорелся жилой дом на улице Ленина.

Бывшие неподалеку несколько человек заметили дым и решили проверить, откуда он идет. Когда молодые люди поняли, что это горит чей-то дом, то сразу позвонили пожарным, а сами попытались попасть внутрь, но им не удалось. Попытки достучаться до жильцов также оказались тщетными.

В ходе тушения сотрудники МЧС России обнаружили тело хозяина дома 1951 года рождения. Мужчина проживал один, вредных привычек не имел.

Огонь уничтожил дом, а также сарай. Причина устанавливается.