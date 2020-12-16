Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В войска ПВО девушку призвали в 1942 году

Ветерану Великой Отечественной войны из Пензенской области Нине Максимовне Мужиковой исполнилось 99
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

В среду, 16 декабря 2020 года, с днем рождения ветерана поздравила глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина. Она вручила виновнице торжества именное поздравление от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, цветы, памятный подарок, пожелала крепкого здоровья, внимания родных и близких.

Мужикова Нина Максимовна родилась 16 декабря 1921 года в селе Козловка Лопатинского района Пензенской области.

В войска противовоздушной обороны Нину Максимовну призвали в 1942 году. После демобилизации в 1944-ом она закончила Саратовский мединститут, работала в Камешкирской районной больнице педиатром. "Отличник здравоохранения", "Ветеран труда".

75 лет Великой Победы