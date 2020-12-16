В войска ПВО девушку призвали в 1942 году

Пресс-служба администрации Пензы

В среду, 16 декабря 2020 года, с днем рождения ветерана поздравила глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина. Она вручила виновнице торжества именное поздравление от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, цветы, памятный подарок, пожелала крепкого здоровья, внимания родных и близких.

Мужикова Нина Максимовна родилась 16 декабря 1921 года в селе Козловка Лопатинского района Пензенской области.

В войска противовоздушной обороны Нину Максимовну призвали в 1942 году. После демобилизации в 1944-ом она закончила Саратовский мединститут, работала в Камешкирской районной больнице педиатром. "Отличник здравоохранения", "Ветеран труда".