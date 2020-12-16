ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает об окончании 1 января 2021 года моратория на отключение электроэнергии за долги

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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов, что 31 декабря 2020 года является последним днем действия моратория на предъявление пеней и отключение электроэнергии должникам.

Мораторий является временной мерой, и по истечении его в соответствии с законодательством РФ пени будут начислены на всю сумму долга. При этом наличие задолженности за электроэнергию грозит неплательщикам приостановкой энергоснабжения до полной оплаты накопленных долгов и испорченными новогодними праздниками.

В случае отключения электроэнергии у должника появляются дополнительные расходы на возмещение стоимости работ по ограничению поставки электроэнергии и ее возобновлению.

Стоит помнить, что задолженность в настоящее время может быть взыскана и в судебном порядке. В этом случае к основному долгу и пеням добавляется сумма государственной пошлины.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает потребителей не накапливать долги и погасить задолженность в кратчайшие сроки, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию.

Оплата энергоснабжения без комиссии доступна любым удобным способом:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго» (для iOS и Android OS).

Указанные сервисы всегда подскажут точную сумму к оплате, если под рукой не окажется квитанции, и позволяют передать показания индивидуального прибора учета электроэнергии.

Кроме того, оплатить полученные счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также в почтовых отделениях, банкоматах и интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.