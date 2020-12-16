В Пензе девочки-подростки осквернили Вечный огонь

Скриншот из видео

Позже, правда, сториз с вопиющим видео девочки удалили, а свои личные страницы закрыли. Однако ролик успел скопировать кто-то из интернет-пользователей, который и выложил его на всеобщее обозрение в одном из местных сообществ «Вконтакте».

На видео (которое мы не можем разместить по этическим соображениям) двое подростков, матерясь и восклицая «Аллаху Акбар!», греют ноги и пятые точки над пламенем Вечного Огня рядом с Монументом воинской и трудовой Славы пензенцев. При этом одна из героинь ролика сетует на то, что не хотелось бы уронить в пламя свой смартфон.

Видео возмутило многих подписчиков. Один из интернет-пользователей предложил виновных наказать исправительными работами и изучением истории Великой Отечественной войны. «Через труд, может, дойдет», - отметил он.