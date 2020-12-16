Закладки с героином женщина делала в подъездах домов в Пензе

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Женщину задержали с 11 свертками с героином, приготовленными к сбыту в г. Пензе.

В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили наркотическое вещество - героин общим весом около 300 граммов. Злоумышленница забирала наркотик и фасовала в своей квартире мелкие партии. Закладки она делала в подъездах жилых домов Октябрьского района.

По ее словам, пойти на совершение преступления ее заставила тяжелая жизненная ситуация. На ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, которых она воспитывает одна.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.