В Пензенской области началась вакцинация от коронавируса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним вам, что в регионе действуют восемь площадок для вакцинации. В первую очередь прививки будут сделаны медикам и педагогам, как входящим в группу риска. В январе, после прибытия следующей партии вакцины, этот список будет расширен.

Напомним, вакцина «Спутник V» (также известная как «Гам-КОВИД-Вак») поступила в регион в эти выходные. Осенью 42 жителя Пензенской области, в числе которых был министр здравоохранения региона Александр Никишин, сделали себе прививки с целью тестирования препарата. Негативных эффектов выявлено не было.