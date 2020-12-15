В Пензе открылась выставка «Золотое кольцо Сурского края»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Выставка, экспонаты которой расскажут об истории Пензенской области, открылась в Спасском кафедральном соборе. Обращаясь к гостям церемонии, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что экспозиция была создана при поддержке Министерства культуры РФ, и эта помощь очень важна для региона.

- Нам важно развивать туризм, - подчеркнул глава региона. – Мы должны содействовать развитию наших достопримечательностей, восстанавливать объекты исторического и культурного наследия, создавать новые туристические направления.

Губернатор отметил, что совсем скоро в регионе будет реализован еще один проект, связанный с выдающимися уроженцами края.

Напоминаем вам, что выставка «Золотое кольцо Сурского края» будет работать с 15 по 31 декабря, с 9:00 до 20:00 ежедневно. Вход свободный.