Более 14 тысяч пензенских детей получат подарки

Ежегодно в Пензе дети от одного года до 14 лет из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, получают новогодние подарки. В этом году сладости получат 14 300 ребятишек. Как отметил заместитель главы городской администрации Сергей Волков, 4800 подарков закуплены за счет городского бюджета, еще 7200 предоставит Министерство труда и социальной защиты области, 2300 подготовят спонсоры.

Получить подарки семьи смогут в центрах соцпомощи. Мэр Андрей Лузгин поручил закончить эту работу до конца года.

- Ни один из этих детей не должен остаться без подарка, – отметил он.