ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году превысят 4 трлн рублей

По итогам 11 месяцев 2020 года ВТБ выдал 316 тысяч ипотечных кредитов на 824 млрд рублей, что на 31% по количеству и 40% – по объему выше результата за аналогичный период прошлого года. По оценке банка, в этом году продажи ипотеки в России превысят 4 трлн рублей.

Спрос на ипотеку в этом году достиг своего пика осенью. В сентябре продажи жилищных кредитов ВТБ составили почти 90 млрд рублей, в октябре – исторические 100 млрд, в ноябре – почти 94 млрд. Все три месяца показали рекордный результат в 2020 году.

«Пролонгация сроков госпрограммы не привела к резкому сокращению спроса на ипотеку – выдачи ноября остались на высоких значениях. Нынешняя осень оказалась рекордной для ВТБ – банк выдал почти 300 млрд рублей ипотечных кредитов, благодаря чему свои жилищные условия улучшили десятки тысяч российских семей. Пока рано говорить, покажет ли рекордный результат традиционно пиковый декабрь, но в любом случае 2020 год для российского ипотечного рынка станет историческим с точки зрения продаж. Мы не исключаем, что они превысят 4 трлн рублей», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

По словам топ-менеджера ВТБ, интерес населения к жилищным кредитам остается стабильно высоким, но без «перегрева» рынка, о чем говорит динамика выдач. «Мы по-прежнему считаем, что никаких признаков «ипотечного пузыря» в России нет: уровень просрочки не превышает 1%, риск-процедуры банков позволяют говорить о высокой степени устойчивости портфеля, клиенты берут кредиты по рекордно низким ставкам в рамках поддержки со стороны государства», – добавляет Анатолий Печатников.

Лидерами по объему выданных ипотечных кредитов ВТБ за 11 месяцев стали Московский регион (284,1 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (69,9 млрд рублей), Республика Татарстан (31,3 млрд рублей), Новосибирская область (29,5 млрд рублей) и Свердловская область (24,1 млрд рублей).

ВТБ сохранил за собой абсолютное лидерство на рынке рефинансирования, за 11 месяцев увеличив число таких сделок в сравнении со всем прошлым годом вдвое, а их объем – почти в 3 раза. В этом году банк помог снизить ставку по ипотеке более чем 100 тыс. заемщиков на сумму свыше 220 млрд рублей.

Одним из ключевых драйверов роста рынка остается ипотека с господдержкой. На сегодняшний день ВТБ выдал по ней 57 тысяч кредитов на сумму 178 млрд рублей. Клиенты банка могут оформить жилищный кредит на новостройки по льготной ставке 6,1% годовых.