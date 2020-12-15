Артем Здунов: «Стадион «Мордовия Арена» должен выходить на самоокупаемость»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Артем Здунов поручил до конца года разработать бизнес-план на каждый из объектов – как они собираются работать в условиях ограничений и без них. Министр спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Александр Савилов рассказал подробнее о том, как сейчас используется построенные для ЧМ стадион «Мордовия Арена».

- 60% загруженности подтрибунных помещений и матчи «Тамбова» - этого явно недостаточно, стадион должен выходить на самоокупаемость, - подчеркнул Артем Здунов. – Нужно проводить массовые и зрелищные мероприятия, когда ограничения будут сняты.

Также участники совещания обсудили вопрос возрождения в Мордовии спидвея. Ранее соревнования по этому виду спорта проводились в регионе довольно часто и собирали много зрителей. В Саранске есть площадки для проведения ледовых мотогонок.

- Нужно возвращать хорошие традиции. Надо с чего-то начинать. Если спидвей как зрелище в генах наших жителей, то нужно людям дать это, - резюмировал врио главы республики.