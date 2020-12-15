С 1 января прекращает свое действие специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает, что с 1 января 2021 года прекращает свое действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

Налогоплательщикам, применяющим в настоящее время ЕНВД, необходимо определиться с наиболее выгодным для каждого налогоплательщика режимом налогообложения до начала 2021 года. Выбор системы налогообложения зависит от многих факторов и осуществляется в добровольном порядке. Следует учитывать, что для применения специальных налоговых режимов существуют ограничения по численности работников, по величине полученного дохода. Общий режим налогообложения доступен для всех.

Для выбора оптимального налогового режима можно воспользоваться сервисом «Выбор подходящего режима налогообложения» (https://www.nalog.ru/rn58/service/mp/), размещенным в разделе «Налоговые калькуляторы» на сайте ФНС России. Кроме того, информацию можно получить в разделе «До 31.12.2020: какой налоговый режим выбрать вместо ЕНВД?» (https://www.nalog.ru/rn58/taxation/taxes/envd2020/) главной страницы сайта ФНС России.

В случае принятия решения о переходе с 01.01.2021 на иные специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход), необходимо об этом уведомить налоговый орган в установленные для каждого специального налогового режима сроки:

- для перехода на УСН – не позднее 31.12.2020;

- для перехода на ЕСХН – не позднее 31.12.2020;

- для перехода на ПСН – не позднее 31.12.2020;

- для перехода на НПД – зарегистрироваться через бесплатное мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог» не позднее 31.12.2020.

В случае принятия решения о применении общей системы налогообложения, заявления и уведомления в налоговый орган не представляются. При этом следует иметь в виду, что организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие на другие специальные налоговые режимы в установленные для этого сроки, с 1 января 2021 года автоматически переходят на общий режим налогообложения.