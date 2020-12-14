«СтанкоМашСтрой» подвел итоги работы за 11 месяцев текущего года

За отчетный период было произведено 203 станка различных моделей и модификаций, а объем отгруженных покупателям единиц металлообрабатывающего оборудования достиг 200.

По данным Российской Ассоциации «Станкоинструмент», которая подвела итоги за 9 месяцев 2020 года, доля продукции компании в общем объеме производства российских предприятий станкостроительного комплекса составила более 20%. Компания «СтанкоМашСтрой» показала уверенный рост производства, и заняла первое место по выпуску металлообрабатывающего оборудования среди станкостроительных предприятий страны.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией новой коронавирусной инфекцией, предприятие продемонстрировало уверенный рост производственных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства универсальных токарных станков составил 108,8%, токарных станков с ЧПУ 116,4%.