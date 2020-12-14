Мэр Саранска попросил жителей встретить Новый год в семейном кругу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сама же новогодняя программа будет довольно обширной: ожидаются и открытия елок, катков и лыжных дорожек, и новогодние проекты при учреждениях культуры. Также в первых числах января в городе пройдет традиционный День здоровья. Полную афишу новогодних мероприятий читайте в официальной группе городской администрации в социальной сети «Вконтакте».

Мэр Саранска Петр Тултаев напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности в пунктах проката коньков и лыж:

- Дезинфекция инвентаря должна проводиться в обязательном порядке.

Кроме того, глава города попросил жителей в этом году отказаться от походов в гости и встреч Нового года в компаниях, а отпраздновать его в семейном кругу:

- Вместо радости мы можем получить вспышку заболевания. Это вынужденная мера, нам надо это понять и принять. На выходных лучше выйти на каток, погулять на свежем воздухе пешком или на лыжах.