Сложная авария на сетях в Явасе будет ликвидирована

Затянувшаяся история с ликвидацией многочисленных поломок на сетях вынудила зампреда правительства -министра ЖКХ Игоря Чадова уже несколько дней постоянно находиться в Явасе. Она же стала причиной, по которой в Республике Мордовия принято решение перевести правительство на режим работы без выходных. Сегодня, в частности, Игорь Чадов провел первое заседание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям в системе ЖКХ, сформированной по решению врио Главы Республики Артема Здунова.

По информации, прозвучавшей на заседании рабочей группы, сложная авария скоро будет ликвидирована.

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