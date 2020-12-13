Бывший Дом офицеров станет Центром культурного развития «Губернский»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Прямая линия главы региона проходила на базе бывшего гарнизонного Дома офицеров, в котором недавно закончился капитальный ремонт. Губернатор высоко оценил качество прошедшей реконструкции, отметив, что площадь объекта была увеличена на 1200 квадратных метров.

Одним из вопросов, поступивших Ивану Белозерцеву, касался названия обновленного учреждения. Губернатора напомнил о том, что по этому поводу было много идей. В результате было принято решение назвать объект Центром культурного развития «Губернский».