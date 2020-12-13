В Пензе задержан поджигатель грузового автомобиля

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Горящий автомобиль 27 ноября 2020 года обнаружили в Пензе, рядом с кафе на ул. Лядова. Сотрудниками МЧС возгорание было локализовано. У автомобиля полностью выгорела кабина. Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, опросив всех возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, установили, что рядом с машиной видели неизвестного мужчину. По приметам злоумышленника была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Пензы 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Пензенец признался в совершении преступления. Ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, составил 200 тысяч рублей.

По факту поджога транспортного средства следователями отдела полиции №3 СУ УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.