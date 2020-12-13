Клубы Пензы закрыты. Всем доброй ночи

Пресс-служба администрации Пензы

Очередной рейд проверки исполнения запрета на работу в ночное время провела в Пензе межведомственная комиссия сотрудников администрации города, Управления по делам ГОЧС г. Пензы, администрации Октябрьского района и УМВД по городу Пензе. Проверенные в ночь с 11 на 12 декабря 10 заведений общественного питания, оказывающие услуги по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, в период с 23.00 до 6.00 не работали. Что в полной мере соответствует ограничениям, введенным в регионе Постановлением губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Подобные рейды запланировано проводить на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности.