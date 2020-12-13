В будущем году в Пензенской области выделят почти миллиард рублей на ремонт сельских дорог

Глава региона напомнил, что уже четыре года подряд наша область входит в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году упор будет сделан на ремонт сельских дорог. На эти цели будет направлен почти миллиард рублей.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в регионе усилят меры, направленные на сохранность дорожного полотна.

- У нас есть одна проблема: грузовики сельхозпроизводителей разбивают дороги, которые мы строим и ремонтируем, - констатировал губернатор. - Поэтому нужно устанавливать пункты весового контроля, чтобы соблюдали нормативы.