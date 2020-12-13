Чамзинскую музыкальную школу открыли после капитального ремонта

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Руководитель региона осмотрел обновленные помещения, а также пообщался с детьми, родителями и педагогами.

- Учреждения культуры и должны быть такими: красивыми, с хорошим ремонтом. Поздравляю всех с открытием! – отметил Артем Здунов и преподнес школу в качестве подарка новый телевизор.

После этого врио главы республики пообщался с местными жителями. Она попросили помочь с ремонтом лицея в Чамзинке и поликлиники в Комсомольском, а также со строительством нового Дома культуры. Все вопросы были взяты на контроль.