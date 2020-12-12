Иван Белозерцев провел пятую прямую линию

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы региона, время пролетело незаметно.

- Среди вопросов есть и те, которые нельзя решить мгновенно. Но с большинством проблем, озвученных во время прошлых прямых линий, мы уже справились, - отметил Иван Белозерцев. - Над другими ведется работа. Например, проблему с качеством воды в Кузнецке мы планируем решить к маю. Много обращений по ремонту школ, дорогам. И по этим направлениям работа будет продолжаться.

Напомним вам, что это уже пятая по счету прямая линия, которую провел губернатор Пензенской области. В этот раз на нее поступило около 900 обращений.